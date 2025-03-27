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Нижегородская фирма попалась на продаже медспирта для "паленого" алкоголя

01 апреля 2025 19:45  [104] Происшествия

Фото: unsplash.com

Фирму в Нижнем Новгороде уличили в нелегальной торговле медицинским спиртом для последующего производства контрафактного алкоголя.

Как рассказали в Росздравнадзоре, после внеплановой проверки склада предприятия "Бытхимторг" была выявлена пропажа 15 тысяч литров медспирта.

Дальнейшее разбирательство показало, что сырье уходило "налево" и с его помощью выпускались поддельные алкогольные напитки, которые затем продавались на территории региона.

К нарушителям закона уже применили меры воздействия. Так, помимо предписания об устранении проблемы у компании отозвали лицензию на работу с фармацевтической продукцией.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2024 году было выявлено почти 140 нелегальных алкомаркетов. 

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Теги:
Алкоголь Контрафакт Торговля
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