У нижегородского автобуса загорелось колесо из-за неисправных тормозов

В Нижнем Новгороде у рейсового автобуса загорелось колесо. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотранс", инцидент произошел 31 марта в 6:13.
Специалисты выяснили, что у ЛиАЗа с госномером АС 633 52 произошло возгорание заднего левого колеса из-за неисправности тормозной системы.
Отмечается, что эту поломку нельзя выявить во время плановой диагностики транспортного средства.
В результате инцидента обошлось без пострадавших. Автобус был снят с линии для выполнения ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что доследственную проверку организовали после ДТП с участием автобуса на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Напомним также, что прокуратура проверяет инцидент со сгоревшим автобусом на улице Ларина в Нижнем Новгороде.
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