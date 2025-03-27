У нижегородского автобуса загорелось колесо из-за неисправных тормозов Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде у рейсового автобуса загорелось колесо. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотранс", инцидент произошел 31 марта в 6:13.

Специалисты выяснили, что у ЛиАЗа с госномером АС 633 52 произошло возгорание заднего левого колеса из-за неисправности тормозной системы.

Отмечается, что эту поломку нельзя выявить во время плановой диагностики транспортного средства.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. Автобус был снят с линии для выполнения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что доследственную проверку организовали после ДТП с участием автобуса на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Напомним также, что прокуратура проверяет инцидент со сгоревшим автобусом на улице Ларина в Нижнем Новгороде.