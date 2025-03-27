Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 апреля 2025 17:17  [45] У нижегородского автобуса загорелось колесо из-за неисправных тормозов
01 апреля 2025 17:08  [59] Родственник пациента напал на медбрата скорой помощи в Нижнем Новгороде
01 апреля 2025 16:17  [128] Новое ЧП на дзержинском "Орионе": рабочего с ожогами увезли на скорой
01 апреля 2025 15:50  [147] Главного инженера нижегородской стройорганизации осудят за взятки
01 апреля 2025 14:26  [175] Проезд в борском автобусе №235 подорожал на фоне закрытия канатной дороги
01 апреля 2025 13:28  [190] Гибель семьи на пожаре в Ковернинском районе привела к уголовному делу
01 апреля 2025 12:00  [475] Трое человек погибли на пожаре в Ковернинском районе
01 апреля 2025 11:12  [207] Нижегородец при виде полицейских выбросил сверток с наркотиком
01 апреля 2025 09:32  [390] Почти 40 пожаров потушили в Нижегородской области за сутки
01 апреля 2025 08:36  [417] Водитель Honda сбила двух детей на электросамокате в Дзержинске
Происшествия

У нижегородского автобуса загорелось колесо из-за неисправных тормозов

01 апреля 2025 17:17  [45] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде у рейсового автобуса загорелось колесо. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Нижегородпассажиравтотранс", инцидент произошел 31 марта в 6:13.

Специалисты выяснили, что у ЛиАЗа с госномером АС 633 52 произошло возгорание заднего левого колеса из-за неисправности тормозной системы.

Отмечается, что эту поломку нельзя выявить во время плановой диагностики транспортного средства.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. Автобус был снят с линии для выполнения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что доследственную проверку организовали после ДТП с участием автобуса на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Напомним также, что прокуратура проверяет инцидент со сгоревшим автобусом на улице Ларина в Нижнем Новгороде.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Пожар
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2025 11:48  [676] Три человека пострадали в массовом ДТП в Кстовском районе этой ночью
28 марта 2025 09:15  [856] Что известно о состоянии главы Сокольского округа после страшного ДТП
27 марта 2025 18:16  [1597] Скончался третий пострадавший в жутком ДТП под Арзамасом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph