Родственник пациента напал на медбрата скорой помощи в Нижнем Новгороде

Медицинский работник ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода" подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей. Инцидент произошёл 30 марта 2025 года около 8:30 утра, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.
По информации учреждения, 43-летний медбрат-анестезист прибыл на вызов и в ходе оказания помощи пациенту столкнулся с агрессивным поведением одного из его родственников. В результате конфликта сотрудник скорой получил травму.
Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. В учреждении ему диагностировали закрытый перелом третьего ребра с левой стороны грудной клетки. Травма квалифицирована как лёгкая производственная.
Согласно Трудовому кодексу РФ, расследование подобных случаев проводится работодателем. Для этого незамедлительно формируется внутренняя комиссия, участие инспектора труда в таких ситуациях не требуется.
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