Родственник пациента напал на медбрата скорой помощи в Нижнем Новгороде Происшествия

Медицинский работник ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода" подвергся нападению во время исполнения служебных обязанностей. Инцидент произошёл 30 марта 2025 года около 8:30 утра, сообщили в Госинспекции труда в Нижегородской области.

По информации учреждения, 43-летний медбрат-анестезист прибыл на вызов и в ходе оказания помощи пациенту столкнулся с агрессивным поведением одного из его родственников. В результате конфликта сотрудник скорой получил травму.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. В учреждении ему диагностировали закрытый перелом третьего ребра с левой стороны грудной клетки. Травма квалифицирована как лёгкая производственная.

Согласно Трудовому кодексу РФ, расследование подобных случаев проводится работодателем. Для этого незамедлительно формируется внутренняя комиссия, участие инспектора труда в таких ситуациях не требуется.