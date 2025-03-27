Проект ремонта общежития НГТУ на Гагарина обойдется почти в 17 млн рублей Общество

В Нижнем Новгороде на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания общежития НГТУ на проспекте Гагарина, 1 направляют 17,2 млн рублей.

Как сообщается на портале госзакупок, заказчиком работ выступает Нижегородский технический госуниверситет.

Согласно конкурсной документации, будущему исполнителю предстоит оценить техническое состояние здания общежития, выполнить инженерные изыскания, а также обмерные и обследовательские работы.

Кроме того, проектом необходимо предусмотреть ремонт основных коммуникаций, в том числе, систем отопления, водопровода, канализации и электроснабжения.

Также устанавливаются требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 9 апреля.

Ранее сообщалось, что на ремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде выделяют около 55 млн рублей.