Проект ремонта общежития НГТУ на Гагарина обойдется почти в 17 млн рублей

В Нижнем Новгороде на разработку проектно-сметной документации по капремонту здания общежития НГТУ на проспекте Гагарина, 1 направляют 17,2 млн рублей.
Как сообщается на портале госзакупок, заказчиком работ выступает Нижегородский технический госуниверситет.
Согласно конкурсной документации, будущему исполнителю предстоит оценить техническое состояние здания общежития, выполнить инженерные изыскания, а также обмерные и обследовательские работы.
Кроме того, проектом необходимо предусмотреть ремонт основных коммуникаций, в том числе, систем отопления, водопровода, канализации и электроснабжения.
Также устанавливаются требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности.
Заявки от потенциальных участников принимаются до 9 апреля.
Ранее сообщалось, что на ремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде выделяют около 55 млн рублей.
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