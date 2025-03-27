90 нижегородцев пропали в марте 2025 года

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90 заявок о пропаже людей поступило в марте 2025 года в поисково-спасательный отряд "Волонтёр". Информация опубликована в соцсетях отряда.
72 человека удалось найти живыми. К сожалению, 4 человека найдены погибшими. Шестерым потерявшимся помощь не потребовалась. 8 человек до сих пор не найдены, поиски продолжаются.
За аналогичный месяц в 2024 году было зарегистрировано 95 заявок о пропавших людях.
Всего с начала 2025 года было зафиксировано более 199 заявлений о пропаже людей по данным отряда за январь и март, статистики за февраль нет.
Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде появилась школа поискового командира.
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