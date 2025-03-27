90 нижегородцев пропали в марте 2025 года Происшествия

Фото: Александр Воложанин

90 заявок о пропаже людей поступило в марте 2025 года в поисково-спасательный отряд "Волонтёр". Информация опубликована в соцсетях отряда.

72 человека удалось найти живыми. К сожалению, 4 человека найдены погибшими. Шестерым потерявшимся помощь не потребовалась. 8 человек до сих пор не найдены, поиски продолжаются.

За аналогичный месяц в 2024 году было зарегистрировано 95 заявок о пропавших людях.

Всего с начала 2025 года было зафиксировано более 199 заявлений о пропаже людей по данным отряда за январь и март, статистики за февраль нет.

Ранее сообщалось, в Нижнем Новгороде появилась школа поискового командира.