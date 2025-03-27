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Общество

Содержание трех федеральных дорог в Нижегородской области обойдется в 2 млрд рублей

02 апреля 2025 09:48  [103] Общество

Подрядчиков для содержания трех федеральных дорог ищут в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о трассах М-7, Р-158 и Р-177. Работы на первой из них оценены в 940,3 млн рублей, на второй - в 673,6 млн рублей, а содержание третьей оценивается в 396,03 млн рублей. Заказчиком выступает ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Значительные инвестиции в размере более 2 млрд рублей в содержание федеральных трасс на территории региона будут способствовать улучшению дорожной инфраструктуры.  

Исполнителям контрактов предстоит провести работы по приведению в порядок дорожных элементов. Подрядчики будут следить за состоянием асфальтобетонного покрытия, установят дорожные знаки и ограждения, приведут в порядок остановочные павильоны и тротуары, нанесут разметку, установят скамейки и урны.

Заявки от потенциальных участников принимают до 17 апреля.

Ранее сообщалось, что ремонт нижегородского Канавинского моста и подходов к нему оценили в 41 млн рублей.

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Теги:
Госзакупки Ремонт дорог
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