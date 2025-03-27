Более миллиона туристов побывали в Нижегородском кремле в марте Общество

В Нижегородском кремле в марте 2025 года побывали 1,2 млн туристов, сообщает pravda-nn.ru.

По данным управления делами правительства Нижегородской области, турпоток в кремль вырос почти вдвое в сравнении с предыдущими годами. Больше всего гостей приезжает из Татарстана, а также Московской и Кировской областей.

Отсутствие статистики посещений нижегородского кремля в начале года связано с заменой считывающего оборудования.

Кстати, 1 апреля на пресс-завтраке НГИАМЗ с участием НИА "Нижний Новгород" выяснилось, что туристы — это 90% всех посетителей музея "Нижегородский кремль".

"Мы хотим увеличить поток жителей Нижнего Новгорода и область в наш музей. Особенно нас интересуют школьники и студенты — сегодня они приходят к нам в основном организованными группами и на конкретные экскурсии, а не на постоянной основе", - сообщил заведующий филиалом НГИАМЗ "Нижегородский кремль" Степан Петушин.

Ранее сообщалось, что на развитие туризма в Нижегородской области в 2024 году направили почти 2,7 млрд рублей. Туристы потратили в Нижегородской области в 2024 году 80 млрд рублей.