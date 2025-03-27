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Общество

Почти 10 млн рублей выделено на ремонт школ Нижнего Новгорода

02 апреля 2025 14:16  [94] Общество

В некоторых школах Нижнего Новгорода в 2025 году запланированы работы по благоустройству и текущему ремонту. Как сообщается на портале госзакупок, на эти цели в бюджете предусмотрено чуть более 10 млн рублей.

В частности, в школе № 169 в Автозаводском районе на улице Героя Смирнова, 39А планируется установка спортивной площадки за 2,5 млн рублей.

На устройство беговой дорожки в гимназии № 136 Автозаводского района предусмотрены средства в объеме 3,8 млн рублей.

Такая же сумма средств заложена на устройство спортплощадки и благоустройство территории школы № 91 в Ленинском районе на улице Голубева, 4А.

Кроме того, в этом году запланирован ремонт пищеблоков в нижегородских школах № 136 (выделено 710 тысяч рублей) и № 63 (предусмотрено 2,3 млн рублей).

Ранее сообщалось, что проект корпуса лицея № 82 в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы Школы
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