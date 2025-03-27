Наплавной мост через Суру в Пильнинском районе открылся досрочно

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В Пильнинском округе Нижегородской области на месяц раньше среднегодовых сроков открыли движение по наплавному мосту через реку Суру, сообщает пресс-служба Главного управления автомобильных дорог региона.
Мост расположен на автодороге Мамешево – Наваты – Шумерля – граница с Республикой Чувашия.
Его общая длина составляет 156 метров. Конструкция включает 47 понтонов и два аппарельных съезда по 12 метров каждый.
В 2024 году на переправе провели капитальные работы. Подрядная организация восстановила поворотные и шарнирные механизмы, обновила пандусы и аппарели, установила новое оборудование — светильники, судоходные огни и другие элементы на понтонах. Также была произведена покраска всех конструкций.
Мост через Суру соединяет населенные пункты Нижегородской области с территорией Чувашии. Объездной маршрут превышает прямой путь более чем в два раза — 120 километров вместо 50 километров.
Ранее сообщалось, точная дата постройки моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде до сих пор не определена.
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