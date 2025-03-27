Наплавной мост через Суру в Пильнинском районе открылся досрочно Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Пильнинском округе Нижегородской области на месяц раньше среднегодовых сроков открыли движение по наплавному мосту через реку Суру, сообщает пресс-служба Главного управления автомобильных дорог региона.

Мост расположен на автодороге Мамешево – Наваты – Шумерля – граница с Республикой Чувашия.

Его общая длина составляет 156 метров. Конструкция включает 47 понтонов и два аппарельных съезда по 12 метров каждый.

В 2024 году на переправе провели капитальные работы. Подрядная организация восстановила поворотные и шарнирные механизмы, обновила пандусы и аппарели, установила новое оборудование — светильники, судоходные огни и другие элементы на понтонах. Также была произведена покраска всех конструкций.

Мост через Суру соединяет населенные пункты Нижегородской области с территорией Чувашии. Объездной маршрут превышает прямой путь более чем в два раза — 120 километров вместо 50 километров.

Ранее сообщалось, точная дата постройки моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде до сих пор не определена.