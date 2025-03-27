Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2025 13:16  [60] Абоненты МегаФона получили возможность управления своими номерами на портале "Госуслуги"
02 апреля 2025 13:05  [82] Наплавной мост через Суру в Пильнинском районе открылся досрочно
02 апреля 2025 12:30  [234] Прощание с участником СВО Андреем Беловым прошло в Дзержинске
02 апреля 2025 12:12  [138] Слесарь из нижегородской глубинки выиграл миллион рублей в лотерею
02 апреля 2025 12:07  [160] Экс-министр Лебедева возглавила филиал РАНХиГС в Нижнем Новгороде
02 апреля 2025 12:04  [87] Около 900 работников школ Борского округа пройдут диспансеризацию и профосмотры в рамках выездных акций
02 апреля 2025 11:59  [118] Более миллиона туристов побывали в Нижегородском кремле в марте
02 апреля 2025 11:54  [128] Государственная экспертиза отклонила проект медицинского комплекса в Выксе
02 апреля 2025 11:49  [302] Четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками
02 апреля 2025 11:45  [114] Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников РКН и требовать СНИЛС
Общество

Наплавной мост через Суру в Пильнинском районе открылся досрочно

02 апреля 2025 13:05  [82] Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Пильнинском округе Нижегородской области на месяц раньше среднегодовых сроков открыли движение по наплавному мосту через реку Суру, сообщает пресс-служба Главного управления автомобильных дорог региона.

Мост расположен на автодороге Мамешево – Наваты – Шумерля – граница с Республикой Чувашия.

Его общая длина составляет 156 метров. Конструкция включает 47 понтонов и два аппарельных съезда по 12 метров каждый.

В 2024 году на переправе провели капитальные работы. Подрядная организация восстановила поворотные и шарнирные механизмы, обновила пандусы и аппарели, установила новое оборудование — светильники, судоходные огни и другие элементы на понтонах. Также была произведена покраска всех конструкций.

Мост через Суру соединяет населенные пункты Нижегородской области с территорией Чувашии. Объездной маршрут превышает прямой путь более чем в два раза — 120 километров вместо 50 километров.

Ранее сообщалось, точная дата постройки моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде до сих пор не определена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мосты Пильнинский район реки
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 13:25  [663] Четыре моста закрыты из-за паводка в Нижегородской области
13 марта 2025 14:44  [444] Закрылась ледовая переправа через Суру в Нижегородской области
30 апреля 2024 09:42  [1246] Наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph