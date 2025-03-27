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Общество

Автоюрист напомнил, что нарушителей на самокате могут наказать только сотрудники ГАИ

02 апреля 2025 13:56  [115] Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Недавно в Москве подросток стал жертвой мошенника, который, представившись полицейским, потребовал "штраф" за езду вдвоём на электросамокате. Лжеправоохранитель предъявил поддельное удостоверение и убедил старшеклассника и его подругу перевести ему 5 тысяч рублей.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с телеканалом "360" напомнил, что контроль за соблюдением правил дорожного движения на электросамокатах осуществляют только сотрудники Госавтоинспекции. При выявлении нарушений только они могут привлечь нарушителей к ответственности. Если нарушение предусматривает лишение прав, дело передаётся в суд для принятия решения о наказании.

Эксперт отметил, что в России сложилась практика регулирования вопросов, связанных с управлением электросамокатами. Верховный суд России постановил, что лица, управляющие электросамокатами мощностью более 250 ватт, рассматриваются как водители мопеда. За нарушения правил дорожного движения их могут оштрафовать или лишить прав.

Кроме сотрудников ГАИ, в крупных городах некоторые функции контроля, такие как соблюдение правил парковки и благоустройства, выполняют муниципалитеты. В городах также активно используются системы фото- и видеофиксации нарушений. По мнению Воропаева, количество таких систем будет увеличиваться, что позволит более эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения.

Напомним, с начала 2025 года власти Нижегородской области ужесточили контроль за самокатами и другими видами средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за большого количества ДТП и нарушений. Так были введены новые ограничения скорости и правила езды.

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Теги:
самокат Штраф Электросамокаты
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