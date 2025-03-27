Трое жителей перевели мошенникам более 2,7 млн рублей за один день

Трое жителей Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников, пытаясь заработать на бирже. За один день они перевели мошенникам более 2,7 млн рублей, что привело к возбуждению уголовных дел.
Первым в полицию обратился 27-летний слесарь, который рассказал, что стал жертвой мошенничества при попытке инвестировать на бирже. Он оформил четыре кредита в разных банках на суммы 505 000 рублей, 396 000 рублей, 87 000 рублей и 345 000 рублей. Помимо этого, мужчина перевел на указанный злоумышленниками счет свои личные сбережения в размере 90 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 423 000 рублей.
Еще одна жертва мошенников, 57-летняя женщина, работающая оператором предприятия в Сормовском районе, после общения с псевдотрейдером оформила кредит на сумму 700 000 рублей через мобильное приложение. Она перевела эти деньги вместе с деньгами с кредитной карты на неустановленные счета. Женщина потеряла 920 000 рублей.
Похожая ситуация произошла с 34-летней женщиной из Ленинского района, которая решила инвестировать в криптовалюту. Она перевела мошенникам 417 952 рубля.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшими, составила 2 760 952 рубля.
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