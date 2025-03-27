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Общество

Около 30 млн рублей направят на ремонт двух дорог в Автозапводском районе

02 апреля 2025 19:22  [49] Общество

Две дороги отремонтируют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В частности, запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия дороги и тротуара на улице Ватутина от проспекта Молодежный до дома №18а. На этот объект из бюджета города выделено 16,8 млн рублей. 

Кроме того, почти 14 млн рублей направляется на ремонт тротуара и дороги от улицы Лескова до улицы Шнитникова, на участке улицы Веденяпина.

Заявки на участие в электронном аукционе по обоим закупкам принимаются до 22 апреля. Работы нужно будет выполнить в течение 60 дней с даты заключения контракта.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 1 апреля подрядчики приступили к ремонту дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Также сообщалось, что новую дорогу построят между "Новой Кузнечихой" и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Автозаводский район Ремонт дорог
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