Корпорация Microsoft ушла из Нижнего Новгорода Экономика

Корпорация Microsoft прекратила деятельность своего нижегородского филиала. Закрытие произошло в декабре 2024 года и стало частью масштабного сворачивания присутствия компании в России, передает ТАСС.

Согласно отчетности одной из российских структур Microsoft, в декабре были ликвидированы восемь филиалов в таких городах, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара.

В январе 2025 года компания также закрыла ещё пять обособленных подразделений — в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле. Причины принятия такого решения не раскрываются.

Несмотря на сокращение физического присутствия в стране, основная российская "дочка" корпорации — ООО "Майкрософт рус" — завершила 2024 год с чистой прибылью в размере 174,1 млн рублей. Это на 38,9% больше, чем в 2023 году, когда прибыль составила 125,3 млн рублей.

Напомним, что В России создается передовая инфраструктура для студентов и преподавателей. В частности, в Нижнем Новгороде строится IT-кампус "Неймарк". Его в своем недавнем отчете перед Госдумой отметил вице-премьер Михаил Мишустин.