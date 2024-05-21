Microsoft отключил от своих сервисов половину российских компаний Общество

Фото: с сайта microsoft.com/ru-ru

Компания Microsoft заблокировала доступ к облачным продуктам ряду зарегистрированных в России организаций. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные международной ИТ компании Softline, с ограничениями столкнулись более половины отечественных фирм.

Согласно информации, отключения начались с 15 мая, когда Microsoft ограничил в канале CSP доступ к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI.

При этом компания перевела подписки большинства российских организаций в приостановленный статус.

Напомним, Microsoft планирует сохранить своё присутствие на российском рынке, сотрудничая с не подпавшими под санкции российскими компаниями: они пользуются всеми сервисами в прежнем режиме.

Ранее Microsoft заявил о прекращении выпуска обновлений для Windows 10 в 2025 году.