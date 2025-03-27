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Происшествия

Нижегородец спалил дом соседа во время уборки мусора

03 апреля 2025 10:35  [43] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Житель Богородска в Нижегородской области во время уборки мусора на своем участке устроил пожар. Как рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел 2 апреля.

Мужчина сжигал хлам, но огонь перекинулся по траве на соседний участок.

Общая площадь пожара составила 122 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, но в результате сгорели соседний садовый домик и теплица.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском округе сгорели четыре здания и 400 квадратных метров сухой травы.

Напомним также, что из-за пожара в доме в Ковернинском районе погибли три человека.

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Теги:
Богородск МЧС Пожар
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