Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 апреля 2025 12:00  [263] Трое человек погибли на пожаре в Ковернинском районе
01 апреля 2025 11:12  [138] Нижегородец при виде полицейских выбросил сверток с наркотиком
01 апреля 2025 09:32  [340] Почти 40 пожаров потушили в Нижегородской области за сутки
01 апреля 2025 08:36  [361] Водитель Honda сбила двух детей на электросамокате в Дзержинске
01 апреля 2025 08:26  [250] Декана нижегородской академии развели на 1,2 млн рублей
31 марта 2025 18:37  [325] Упавший с карниза дома на Покровке нижегородец был пьян
31 марта 2025 17:54  [629] Власти Дзержинска проверили жалобу на слив нечистот и не нашли нарушений
31 марта 2025 17:10  [362] Нижегородец упал с карниза здания на Покровке, убегая от полиции
31 марта 2025 14:53  [405] ДТП с маршруткой Т-65 на улице Чаадаева привело к доследственной проверке
31 марта 2025 12:40  [331] Роструд расследует ДТП с участием автобуса Т-65 в Нижнем Новгороде
Происшествия

Трое человек погибли на пожаре в Ковернинском районе

01 апреля 2025 12:00  [263] Происшествия

Фото: Пожарный надзор Ковернинского муниципального округа

Возгорание жилого дома произошло ночью 1 апреля в деревне Большие Мосты Ковернинского округа, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Пожар охватил площадь 196 квадратных метров, уничтожив деревянный дом и постройки во дворе. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение ближе к трем часам ночи.

В огне погибла семья из трех человек.

Их личности, а также причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные потушили 42 возгорания в разных районах Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ковернинский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
30 марта 2025 17:45  [4378] Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека
30 марта 2025 07:16  [563] Сгоревшим на ходу автобусом заинтересовалась нижегородская прокуратура
29 марта 2025 21:21  [799] Сильный пожар произошел в Дзержинске: пострадала женщина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph