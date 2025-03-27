Трое человек погибли на пожаре в Ковернинском районе Происшествия

Фото: Пожарный надзор Ковернинского муниципального округа

Возгорание жилого дома произошло ночью 1 апреля в деревне Большие Мосты Ковернинского округа, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Пожар охватил площадь 196 квадратных метров, уничтожив деревянный дом и постройки во дворе. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение ближе к трем часам ночи.

В огне погибла семья из трех человек.

Их личности, а также причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные потушили 42 возгорания в разных районах Нижегородской области.