Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В разных районах Нижегородской области зафиксировано более десяти случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Крупнейший пожар произошел возле села Чернуха в Арзамасском районе — здесь огонь распространился на площадь 65 гектаров. Пожарные смогли локализовать и потушить его.

Еще один серьезный случай зафиксирован в Лысковском округе, рядом с селом Трофимово. Там пламя охватило территорию в 14 гектаров, но возгорание также удалось ликвидировать.

Пожар вспыхнул и на острове Щукобор в Балахнинском районе. Огнеборцы быстро взяли ситуацию под контроль.

К счастью, погибших и пострадавших в результате данных ЧП нет.

Как отмечают специалисты, подобные возгорания фиксируются в разных уголках региона, во всех случаях причиной пожаров стал человек.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в лесах Нижегородской области начинается пожароопасный сезон.