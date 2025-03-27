Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области

Фото:
В разных районах Нижегородской области зафиксировано более десяти случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Крупнейший пожар произошел возле села Чернуха в Арзамасском районе — здесь огонь распространился на площадь 65 гектаров. Пожарные смогли локализовать и потушить его.
Еще один серьезный случай зафиксирован в Лысковском округе, рядом с селом Трофимово. Там пламя охватило территорию в 14 гектаров, но возгорание также удалось ликвидировать.
Пожар вспыхнул и на острове Щукобор в Балахнинском районе. Огнеборцы быстро взяли ситуацию под контроль.
К счастью, погибших и пострадавших в результате данных ЧП нет.
Как отмечают специалисты, подобные возгорания фиксируются в разных уголках региона, во всех случаях причиной пожаров стал человек.
Ранее сообщалось, что с 4 апреля в лесах Нижегородской области начинается пожароопасный сезон.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+