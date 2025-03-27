Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 марта 2025 10:07  [104] Поставки навигационного оборудования в Нижнем Новгороде обернулись уголовным делом
31 марта 2025 09:36  [107] Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области
30 марта 2025 17:45  [4065] Пожар на проспекте Молодёжном в Нижнем Новгороде привел к гибели человека
30 марта 2025 11:02  [381] Аферисты развели на 6,8 млн рублей сотрудницу ИТ-компании в Нижнем Новгороде
30 марта 2025 09:23  [342] Нетрезвый водитель ВАЗ-2112 задавил пешехода в Выксе
30 марта 2025 07:52  [485] 17 протоколов составили на 21-летнего водителя за гонки на Волжской набережной
30 марта 2025 07:16  [429] Сгоревшим на ходу автобусом заинтересовалась нижегородская прокуратура
29 марта 2025 21:21  [677] Сильный пожар произошел в Дзержинске: пострадала женщина
29 марта 2025 15:56  [1038] Автобус с пассажирами загорелся на улице Ларина в Нижнем Новгороде
29 марта 2025 15:46  [502] Частный дом в Нижегородской области превратили в нарколабораторию
Происшествия

Более 10 случаев возгорания травы зафиксировано в Нижегородской области

31 марта 2025 09:36  [107] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В разных районах Нижегородской области зафиксировано более десяти случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Крупнейший пожар произошел возле села Чернуха в Арзамасском районе — здесь огонь распространился на площадь 65 гектаров. Пожарные смогли локализовать и потушить его.

Еще один серьезный случай зафиксирован в Лысковском округе, рядом с селом Трофимово. Там пламя охватило территорию в 14 гектаров, но возгорание также удалось ликвидировать.

Пожар вспыхнул и на острове Щукобор в Балахнинском районе. Огнеборцы быстро взяли ситуацию под контроль.

К счастью, погибших и пострадавших в результате данных ЧП нет.

Как отмечают специалисты, подобные возгорания фиксируются в разных уголках региона, во всех случаях причиной пожаров стал человек.

Ранее сообщалось, что с 4 апреля в лесах Нижегородской области начинается пожароопасный сезон.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2025 17:53  [845] Нижегородскому МЧС не хватает более 1000 сотрудников
24 марта 2025 18:44  [584] 62 природных пожара зарегистрировали в Нижегородской области в марте
20 марта 2025 16:46  [635] Сухая трава загорелась на площади 16 га в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph