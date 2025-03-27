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Общество

Нижегородцы продолжают жаловаться на стихийные свалки

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Жители Нижегородской области снова обратили внимание местных властей на стихийные свалки. Свои жалобы они публикуют в соцсетях.

Так, нижегородка Марина К. написала про свалку в Дубенках. По ее словам, мусор там валяется практически по всему поселку.

Нижегородец Алексей Л. сообщил о свалке отходов, образованной в районе Сормовского шоссе, 24к23.

Еще один сигнал поступил из Борского района от жителей деревни Тайново и поселка Неклюдово. Граждане сообщают, что вывоз мусора практически не ведется.

Глава Борского округа Алексей Боровской ответил, что указанные адреса уже переданы для работы регоператору.

Кроме того, депутат думы Нижнего Новгорода Руслан Станчев ответил нижегородцам, что все указанные адреса также переданы в районную администрацию и в нижегородское минэкологии для отработки.

Напомним, что природоохранная прокуратура инициировала проверку Шуваловской промзоны Нижнего Новгорода после информации о большой нелегальной свалке.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 5 апреля состоится общегородской субботник.

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Теги:
Свалки ТБО Экология
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