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Общество

Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова

15 марта 2025 08:00  [404] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Губернатор Глеб Никитин отреагировал на обращение нижегородки в соцсети по поводу свалки на улице Комарова в Ленинском районе.

Жительница региона пожаловалась губернатору на кучи мусора у дома №14. По ее словам, отходы сюда привозит половина торговых предприятий района.

Нижегородка также обратила внимание на ненадлежащую, по ее мнению, работу местной администрации и домоуправляющей компании.

"Свалку уберут. Задача главе района и ГЖИ поставлена", - написал Никитин.

Глава региона уже не первый раз в ручном режиме координирует работу местных властей по уборке мусора. Так, ранее губернатор давал поручение вывезти мусор с территории у Светлоярского озера. Также Глеб Никитин поручал своевременно убирать снег с Большой Покровской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин Ленинский район Свалки
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