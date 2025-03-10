Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова

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Губернатор Глеб Никитин отреагировал на обращение нижегородки в соцсети по поводу свалки на улице Комарова в Ленинском районе.
Жительница региона пожаловалась губернатору на кучи мусора у дома №14. По ее словам, отходы сюда привозит половина торговых предприятий района.
Нижегородка также обратила внимание на ненадлежащую, по ее мнению, работу местной администрации и домоуправляющей компании.
"Свалку уберут. Задача главе района и ГЖИ поставлена", - написал Никитин.
Глава региона уже не первый раз в ручном режиме координирует работу местных властей по уборке мусора. Так, ранее губернатор давал поручение вывезти мусор с территории у Светлоярского озера. Также Глеб Никитин поручал своевременно убирать снег с Большой Покровской в Нижнем Новгороде.
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