50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы

Фото:
В Нижнем Новгороде на площади Свободы подняли из котлована 50-тонный ротор тоннелепроходческого щита метро. Как сообщает телеграм-канал "МетроНН", сложную манипуляцию метростроители выполнили при помощи специального 750-тонного крана.
Подъемная операция осложнялась расстоянием чуть более метра между трубами, рядом с которыми доставали громоздкий механизм.
Отмечается, что демонтаж метрощита будет продолжен в ближайшее время. Рабочим предстоит поднять на поверхность другие элементы, после чего их в ночное время при помощи спецтехники перевезут на площадь Сенную.
Ранее сообщалось, что проект строительства метро был назван ключевым для Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+