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50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы

03 апреля 2025 11:24  [149] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

В Нижнем Новгороде на площади Свободы подняли из котлована 50-тонный ротор тоннелепроходческого щита метро. Как сообщает телеграм-канал "МетроНН", сложную манипуляцию метростроители выполнили при помощи специального 750-тонного крана. 

Подъемная операция осложнялась расстоянием чуть более метра между трубами, рядом с которыми доставали громоздкий механизм.

Отмечается, что демонтаж метрощита будет продолжен в ближайшее время. Рабочим предстоит поднять на поверхность другие элементы, после чего их в ночное время при помощи спецтехники перевезут на площадь Сенную.

Ранее сообщалось, что проект строительства метро был назван ключевым для Нижнего Новгорода.

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Теги:
Метро Строительство
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