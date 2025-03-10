Генподрядчик нижегородского метро подал несколько исков к субподрядчику Общество

Компания "Моспроект-3", выступающая генподрядчиком продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, судится с субподрядной фирмой.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", речь идет о компании "Трансинжком", которая занималась поставкой стройматериалов и монтажными работами на объекты нижегородской подземки. В конце 2024 года генподрядчик расторг контракт с этой фирмой. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 6 млрд рублей.

Как особо подчеркнули в "Моспроекте-3", судебное разбирательство не скажется на темпах строительства метро.

В "Трансинжком" не согласны с претензиями в свой адрес. Там уже заявили, что обязательства компанией были исполнены в срок и в полном объеме. Более того, субподрядчик сам обвинил генподрядчика в срыве сроков по подготовке стройплощадки.

Ранее стало известно, что строительство шахты метро на площади Свободы должно завершиться до конца июля. Также сообщалось, что еще более 570 млн рублей направляется на строительство метро в Нижнем Новгороде.