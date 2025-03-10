Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2025 17:30  [124] Первые подснежники зацвели в Нижегородской области
15 марта 2025 14:40  [156] Открытый диалог "Патриотизм. Преемственность поколений" объединяет молодежь, ветеранов и представителей власти
15 марта 2025 13:55  [261] Оборот наркотиков вырос на 35,7% в Нижегородской области
15 марта 2025 13:10  [274] Энергетики восстановили электроснабжение в Нижегородской области после непогоды
15 марта 2025 12:00  [285] Число изнасилований выросло на 46% в Нижегородской области
15 марта 2025 09:00  [270] Два аварийных многоквартирных дома с участками изымут власти Нижнего Новгорода
15 марта 2025 08:00  [1097] Никитин поручил главе Ленинского района убрать свалку на Комарова
15 марта 2025 07:00  [764] Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 мест в Нижнем Новгороде
14 марта 2025 20:45  [390] Порядок подачи обращений граждан изменят в Нижегородской области
14 марта 2025 20:18  [348] В поликлинике Дзержинска завершили первый этап капремонта и готовятся к следующему
Общество

Генподрядчик нижегородского метро подал несколько исков к субподрядчику

14 марта 2025 12:20  [753] Общество

Компания "Моспроект-3", выступающая генподрядчиком продления Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде, судится с субподрядной фирмой.

Как сообщает "Ъ-Приволжье", речь идет о компании "Трансинжком", которая занималась поставкой стройматериалов и монтажными работами на объекты нижегородской подземки. В конце 2024 года генподрядчик расторг контракт с этой фирмой. Общая сумма заявленных исковых требований составляет 6 млрд рублей.

Как особо подчеркнули в "Моспроекте-3", судебное разбирательство не скажется на темпах строительства метро.

В "Трансинжком" не согласны с претензиями в свой адрес. Там уже заявили, что обязательства компанией были исполнены в срок и в полном объеме. Более того, субподрядчик сам обвинил генподрядчика в срыве сроков по подготовке стройплощадки.

Ранее стало известно, что строительство шахты метро на площади Свободы должно завершиться до конца июля. Также сообщалось, что еще более 570 млн рублей направляется на строительство метро в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2025 17:40  [775] Грунт вынимают на площади Свободы для встречи щита "Владимир"
26 февраля 2025 10:54  [657] Две объездные дороги сделают на улице Родионова из-за строительства метро
24 февраля 2025 18:07  [924] Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph