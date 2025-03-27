По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 апреля 2025 11:23  [83] Завершились съемки сериала "Рослый" о генерале Великой Отечественной для Wink
03 апреля 2025 11:19  [101] Число зрителей растет в государственных театрах Нижнего Новгорода
03 апреля 2025 08:00  [202] Стала известна судьба фестиваля "Русская Тоскания" в 2025 году
02 апреля 2025 19:47  [293] Перечислены локации фестиваля INTERVALS 2025 в Нижнем Новгороде
02 апреля 2025 16:37  [279] Концерт к 225-летию Пушкина в Большом Болдине признали "Событием года"
02 апреля 2025 16:18  [1095] Трехметровую статую Белой Тары открыли в Нижнем Новгороде
02 апреля 2025 12:55  [325] Куда нижегородцы поедут на майские праздники в 2025 году
01 апреля 2025 18:07  [517] Нижегородское Заксобрание остается в кремле, несмотря на разговоры о музее
01 апреля 2025 16:52  [348] В Нижнем Новгороде торжественно отметили достижения лучших работников сферы культуры
01 апреля 2025 16:30  [364] Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году
Культура и отдых

Число зрителей растет в государственных театрах Нижнего Новгорода

03 апреля 2025 11:19  [101] Культура и отдых
Число зрителей растет в государственных театрах Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Государственные театры Нижнего Новгорода продолжают привлекать все больше зрителей. Как сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минкульт, в 2024 году посещаемость большинства театров региона значительно выросла по сравнению с предыдущими годами.

Так, Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в 2022 году принял 86,9 тысячи зрителей, в 2023-м — уже 131,4 тысячи, а в 2024-м — 140,5 тысячи человек.

Посещаемость Нижегородского театра юного зрителя также демонстрирует устойчивый рост: с 123,6 тысячи в 2022 году до 130,2 тысячи в 2023-м и 141,7 тысячи в 2024 году.

Нижегородский театр драмы зафиксировал увеличение аудитории с 124,1 тысячи человек в 2022 году до 145,2 тысячи в 2023-м. В 2024 году театр посетили 138,6 тысячи зрителей.

Исключением стал Нижегородский академический театр кукол: в 2024 году его посетили 89,2 тысячи человек, что меньше показателей предыдущих лет (104,4 тысячи в 2022 году и 108,9 тысячи в 2023-м). В министерстве напомнили, что в прошлом году в театре проводился ремонт фасада и зрительного зала, что могло повлиять на снижение посещаемости.

Также отмечается стабильный рост объемов бюджетного финансирования государственных театров региона. В 2022 году на их поддержку было выделено 1,01 млрд рублей, в 2023 году — 1,27 млрд рублей, а в 2024-м — уже 1,5 млрд рублей.

Как пояснили в министерстве, эти средства направляются на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, поддержку гастрольной деятельности, выполнение государственных заданий, развитие творческих проектов и техническое оснащение театров.

Ранее сообщалось, что Минкульт РФ не дал 3,5 млрд рублей на реконструкцию здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минкульт Театры
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2025 10:46  [379] Санкт-Петербургский театр "Мастерская" покажет в Нижнем Новгороде три спектакля
30 марта 2025 09:04  [583] Что происходит в многострадальном театре "Мабу" на улице Федосеенко
27 марта 2025 16:09  [800] Открытие оперного театра на Гребном канале ожидается в 2029 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph