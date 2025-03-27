Число зрителей растет в государственных театрах Нижнего Новгорода

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Государственные театры Нижнего Новгорода продолжают привлекать все больше зрителей. Как сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный минкульт, в 2024 году посещаемость большинства театров региона значительно выросла по сравнению с предыдущими годами.
Так, Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина в 2022 году принял 86,9 тысячи зрителей, в 2023-м — уже 131,4 тысячи, а в 2024-м — 140,5 тысячи человек.
Посещаемость Нижегородского театра юного зрителя также демонстрирует устойчивый рост: с 123,6 тысячи в 2022 году до 130,2 тысячи в 2023-м и 141,7 тысячи в 2024 году.
Нижегородский театр драмы зафиксировал увеличение аудитории с 124,1 тысячи человек в 2022 году до 145,2 тысячи в 2023-м. В 2024 году театр посетили 138,6 тысячи зрителей.
Исключением стал Нижегородский академический театр кукол: в 2024 году его посетили 89,2 тысячи человек, что меньше показателей предыдущих лет (104,4 тысячи в 2022 году и 108,9 тысячи в 2023-м). В министерстве напомнили, что в прошлом году в театре проводился ремонт фасада и зрительного зала, что могло повлиять на снижение посещаемости.
Также отмечается стабильный рост объемов бюджетного финансирования государственных театров региона. В 2022 году на их поддержку было выделено 1,01 млрд рублей, в 2023 году — 1,27 млрд рублей, а в 2024-м — уже 1,5 млрд рублей.
Как пояснили в министерстве, эти средства направляются на реконструкцию и капитальный ремонт зданий, поддержку гастрольной деятельности, выполнение государственных заданий, развитие творческих проектов и техническое оснащение театров.
Ранее сообщалось, что Минкульт РФ не дал 3,5 млрд рублей на реконструкцию здания ТЮЗа в Нижнем Новгороде.
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