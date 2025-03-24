Открытие оперного театра на Гребном канале ожидается в 2029 году Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Открытие нового здания Нижегородского театра оперы и балета на Гребном канале ожидается в 2029 году. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила это в беседе с директором театра Айратом Тухватуллиным 27 марта.

По словам руководителя учреждения культуры, правительством региона ведется активная работа по вопросу строительства нового здания для оперного.

"Действующее здание, к сожалению, уже не соответствует современным техническим требованиям. Театральные технологии шагнули далеко вперёд, и для постановки крупных спектаклей необходима другая инфраструктура. Сегодня мы не можем привезти в город, например, постановки Большого или Мариинского театров. Надеемся, что после переезда в новое здание такие возможности появятся", — заявил собеседник НИА "Нижний Новгород".

Тухватуллин добавил, что театр принимает участие в обсуждениях дизайн-концепции и архитектурного решений. Он поблагодарил за это губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, назвав важным, что здание создается не "само по себе", а с учетом мнения тех, кто будет в нем работать. Со слов директора театра, архитектурное бюро постаралось учесть все их пожелания, исходя из технических возможностей и ограничений по площади.

"Нам, как будущим пользователям этого здания, проект очень понравился. Он функциональный, красивый и удобный. Это современное сценическое пространство, отвечающее актуальным техническим стандартам", - сказал директор театра.

Собеседник информагентства отметил, что пока не будет раскрывать всех секретов, поскольку работа по проекту еще ведется. "Как только проект окончательно утвердят и пройдут все экспертизы, думаю, правительство представит его общественности", - подытожил он.

Напомним, в 2024 году власти Нижегородской области согласовали участок под строительство нового здания театра оперы и балета в границах между набережной Гребного канала и Нижневолжской набережной.