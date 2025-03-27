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Культура и отдых

Что происходит в многострадальном театре "Мабу" на улице Федосеенко

30 марта 2025 09:04  [110] Культура и отдых
Что происходит в многострадальном театре Мабу на улице Федосеенко

Нижегородский кукольный театр "Мабу" продолжает свою деятельность на базе досугового центра "Надежда", выяснила редакция НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, в августе 2024 года театр столкнулся с финансовыми трудностями: после пересмотра условий аренды сумма оказалась неподъемной для небольшого зала. Однако уже 6 сентября на встрече с представителями регионального минкульта и городского департамента культуры было найдено решение. Театр получил возможность заключить договор аренды через КУГИ как некоммерческая организация, что позволило бы обойтись без торгов. Сообщалось, что максимальная сумма аренды при этом не должна превысить 110 тысяч рублей. 

В сентябре того же года представители театра провели дополнительную встречу с депкультом Нижнего Новгорода. Обсуждались юридические аспекты оформления аренды и регистрации НКО. Тогда руководство театра отметило, что возможность заключения договора без конкурсных процедур — значительное преимущество.

Но в марте 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что над театром якобы вновь нависла угроза. Дескать договор через КУГИ по-прежнему не заключен, поэтому к лету театр может съехать из помещения на улице Федосеенко. 

В МБУК ОДЦ "Надежда" рассказали, что сейчас "Мабу" арендует помещение за 45 тысяч рублей в месяц. Вся выручка от продажи билетов поступает напрямую театру. Также там уточнили, что в рамках подготовки к новому договору театр изменил свой юридический статус: вместо ИП Маврина теперь действует автономная некоммерческая организация "Театральная мастерская „Город Н“". Что дает право претендовать на льготные условия аренды, если деятельность соответствует перечню, утвержденному законодательством.

Для заключения нового договора аренды была проведена независимая оценка. Согласно отчету, подготовленному лицензированной организацией 31 января текущего года, рыночная стоимость аренды помещения составляет 91 444,7 рубля без НДС. Такая экспертиза — необходимое условие для заключения договора аренды при посредстве КУГИ, сказали в муниципальном учреждении. 

"В данный момент между ОДЦ "Надежда" и театром "Мабу" ведется конструктивный диалог по вопросам сотрудничества", — заключили в МБУК. 

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Теги:
Аренда Искусство Театры
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