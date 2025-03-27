Распроданность квартир в нижегородских новостройках достигла 40% Экономика

Уровень продаж в новостройках Нижегородской области составляет около 40%, что выше среднего показателя по стране (чуть более 30%). Такие данные были озвучены на заседании регионального штаба по контролю за ситуацией в сферах строительства, ЖКХ и экологии под председательством заместителя губернатора Сергея Морозова.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, в мероприятии приняли участие представители строительных компаний, банков и надзорных органов.

Сергей Морозов отметил, что в регионе складывается благоприятная обстановка на рынке недвижимости. Так. по объектам, сдача которых запланирована на 2025 год, уже реализовано 76% квартир. По его словам, это говорит о стабильности рынка и выгодно выделяет Нижегородскую область на фоне других регионов.

Морозов подчеркнул, что региональные власти держат каждый строительный объект под контролем. Благодаря открытому взаимодействию всех участников строительного процесса удаётся соблюдать установленные сроки ввода жилья в эксплуатацию.

Также замгубернатора сообщил, что в области продолжается работа по увеличению градостроительного потенциала. По итогам 2025 года планируется довести его до трех миллионов квадратных метров. Он добавил, что рынок показывает активность, и выразил уверенность в появлении новых проектов. Власти переходят к рыночной модели взаимодействия с застройщиками, и он призвал строительные компании подключаться к приоритетным направлениям — строительству арендного жилья, квартир для военнослужащих и сотрудников Министерства обороны РФ.

На сегодняшний день в регионе возводится около 2 млн кв. метров многоквартирного жилья. Около 30% из этого объема планируется сдать уже в текущем году. Лидерами по объемам строительства стали компании "Каркас Монолит" (110 тысяч квадратных метров), "ННДК" и "Столица Нижний" (по 94 тысячи "квадратов"), "Андор" (91 тысяча квадратных метров), "Объектстрой" (70 тысяч квадратных метров) и "Глоракс" (59 тысяч квадратных метров).

Замгубернатора отметил, что в отрасли не обходится без сложностей, а главное задачей является не допустить остановки строительных работ и связанных с этим социальных проблем. Он подчеркнул, что при действующей высокой ключевой ставке и дорогих кредитах застройщикам трудно начинать новые проекты. Власти рассчитывают на поддержку со стороны банков и надеются на снижение ключевой ставки, что позволит плавно перейти к полноценным рыночным условиям.

Штаб по предотвращению негативных процессов в строительной, коммунальной и экологической сферах работает с 2022 года. Его деятельность позволяет оперативно решать возникающие вопросы и предотвращать появление проблемных объектов. Благодаря такому подходу в регионе удалось полностью решить проблему обманутых дольщиков — в 2024 году восстановлены в правах все 7 513 человек.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья.