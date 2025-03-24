Проект застройки по КРТ около улицы Самочкина прошел экспертизу Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Проект застройки по КРТ в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки (1 очередь. МКД 4.1) прошел экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Положительное заключение выдало ООО "Премиум эксперт". Застройщиком выступает ООО "Проект-С-35" (дочернее предприятие ГК "Самолет").

Напомним, московский девелопер "Самолет" вложит в строительство жилого квартала в Нижнем Новгороде 14 млрд рублей. Проект КРТ планируется реализовать в течение 15 лет. На территории площадью 13,7 га намерены построить три 25-этажных дома, четыре 16-этажных домов и три 10-этажных домов, детский сад на 320 мест, школу на 1100 учеников, 5-этажное здание суда и 5-этажный паркинг. Сообщалось, что образовательные учреждения будут построены за счет государственных программ.

Проект КРТ будет реализовываться в четыре этапа, на каждом из которых будет вестись снос ветхих объектов - всего 39 зданий. Сейчас компания занимается расселением жителей двух домов на улице Самочкина.