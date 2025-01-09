Инвестор получил разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале Общество

Министерство строительства региона выдало разрешение на строительство гостиницы на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте регионального минстроя.

Застройщиком гостиницы выступило ООО "К2". Здание гостиницы будет построено на намывной дамбе Гребного канала рядом с домом № 108.

Гостиничный комплекс будет рассчитан на 300 номеров, он сможет вмещать 770 гостей. Комплекс будет включать в себя два отеля высотой в два и шесть этажей, а также четыре гостиничных корпуса высотой от двух до пяти этажей. Общая площадь зданий составит 41450 кв. метров.

Около гостиничного комплекса обустроят открытую парковку на 204 машины.

Напомним, нижегородские власти направят 325 млн рублей на ремонт дороги у Гребного канала.