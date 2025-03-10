Нижегородский минград утвердил благоустройство территории в Новинках Общество

Территорию в поселке Новинки благоустроят на основании приказа минграда Нижегородской области.

Как говорится в опубликованной документации, речь идет о расширении улицы Приокской и строительстве нового проезда к ней.

Кроме того, в поселке появится шесть магазинов и новое административное здание.

Проектом благоустройства также предусмотрено формирование тротуаров и велодорожек, сетей наружного освещения и дождевой канализации, озеленение территории.

Ранее сообщалось, что строительство водопровода в Новинках и Ольгине завершат до конца 2025 года. Также сообщалось, что проект здания поликлиники в Новинках был одобрен госэкспертизой.