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Общество

Нижегородский минград утвердил благоустройство территории в Новинках

11 марта 2025 14:44  [1] Общество

Территорию в поселке Новинки благоустроят на основании приказа минграда Нижегородской области. 

Как говорится в опубликованной документации, речь идет о расширении улицы Приокской и строительстве нового проезда к ней.

Кроме того, в поселке появится шесть магазинов и новое административное здание.

Проектом благоустройства также предусмотрено формирование тротуаров и велодорожек, сетей наружного освещения и дождевой канализации, озеленение территории.

Ранее сообщалось, что строительство водопровода в Новинках и Ольгине завершат до конца 2025 года. Также сообщалось, что проект здания поликлиники в Новинках был одобрен госэкспертизой.

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Теги:
Благоустройство Приокский район Строительство
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