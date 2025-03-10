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Происшествия

Студенту из Судана грозит до 15 лет за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

20 марта 2025 09:58  [1] Происшествия
Студенту из Судана грозит до 15 лет за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники патрульно-постовой службы задержали 24-летнего гражданина Судана, который учится в одном из местных вузов. Его подозрительное поведение заметили сотрудники службы безопасности торгового центра и сообщили в полицию.  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, при личном досмотре у молодого человека в обуви и носке нашли два полимерных пакетика с белым налётом. В рюкзаке задержанного полицейские обнаружили пакет с наркотическим веществом — метилэфедроном массой 196,6 грамма.  

Обыск в его жилье и арендованной квартире показал, что иностранец, вероятно, занимался фасовкой запрещённых веществ. Правоохранители изъяли более 40 пакетиков, электронные весы, 13 магнитов и три использованных шприца. Всё найденное направлено на экспертизу.  

По словам задержанного, наркотики он приобретал для личного пользования. Однако против него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Сейчас студент находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в машине нижегородца нашли почти 1 кг мефедрона. 

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Теги:
Иностранцы МВД Наркотики
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