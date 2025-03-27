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Общество

Как продлить жизнь вашего смартфона: основные правила ухода

03 апреля 2025 15:34  [109] Общество

Смартфоны стали незаменимыми помощниками в нашей жизни, и от их исправности и работоспособности зависит скорость и качество решения наших повседневных задач. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония рассказал, как мы можем поддерживать производительность и продлить жизнь любимого гаджета.

Во-первых, стоит позаботиться о правильном питании нашего смартфона. Современные литий-ионные аккумуляторы работают по принципу постоянного движения ионов между катодом и анодом. И чем чаще мы даем им "отдохнуть" в состоянии полного разряда, тем быстрее они "устают". Полная разрядка – это также путь к преждевременному старению батареи.

Эксперт отметил, что оптимальным считается режим зарядки, когда уровень заряда не опускается ниже 40%. Именно такой подход позволяет сохранить работоспособность аккумулятора на более длительный срок. Многие производители уже позаботились о наших батареях, внедряя технологии "умной зарядки". Эта функция позволяет устройству самостоятельно контролировать процесс и избегать длительного нахождения в состоянии 100% заряда.

Также следует позаботиться о защите от внешних воздействий. Чехол защитит от царапин и сработает как подушка безопасности при падении, смягчая удар и спасая корпус устройства. А современные защитные плёнки и стекла предотвращают появление трещин и царапин на экране, сохраняя чувствительность к касаниям, позволяют использовать все функции экрана без потери качества.

Важно помнить и о температуре окружающей среды. Холод и жара – злейшие враги смартфона. В мороз батарея теряет заряд быстрее, а при перегреве существует риск повреждения внутренних компонентов. Поэтому не стоит оставлять телефон на солнце или в холодной машине.

Еще одним помощником в продлении жизни смартфона станет регулярная цифровая уборка. Медиафайлы, кэш и неиспользуемые приложения накапливаются и снижают производительность устройства.

"Золотое правило свободного пространства – держите минимум 20% памяти свободными. Это не просто рекомендация, а необходимость для стабильной работы системы. Когда память переполнена, операционная система испытывает трудности с созданием временных файлов, что приводит к зависаниям и ошибкам", - предупреждает эксперт.

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