Психиатр из Дивеева пойдет под суд за взятки и подлог

Врач психиатр-нарколог из села Дивеево Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в ряде должностных преступлений.
Расследование уголовного дела завершено следственным отделом ЗАТО города Сарова СУ СКР по Нижегородской области. Оно было возбуждено на основании материалов, собранных в ходе прокурорской проверки и оперативных мероприятий УФСБ по региону.
По данным следствия, в период с октября 2023 года по январь 2024 года обвиняемый получил от мужчины взятку за заведомо незаконное заключение о том, что у него отсутствуют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. Врач внес соответствующую запись в медицинскую карту, не имея на то оснований.
Также установлено, что врач получал деньги от других жителей села за внесение фиктивных сведений в медицинские документы. Он указывал, что граждане якобы прошли освидетельствование, хотя на самом деле этого не происходило. Кроме того, обвиняемый обещал за вознаграждение оформить пропуск в закрытый город, хотя не имел законных полномочий для таких действий и не собирался выполнять обещанное.
Медику уже предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: это служебный подлог (ч. 2 ст. 292), превышение должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286), получение взятки с вымогательством (п. "б" ч. 5 ст. 290), а также мошенничество (ч. 3 ст. 159).
В результате расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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