Арзамасец с четырьмя судимостями снова попался на краже в магазине Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Арзамасе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже электробритвы из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Мужчина оказался ранее четырежды судимым — в том числе за аналогичные преступления, а также незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.

По данным следствия, находясь в торговом зале, мужчина незаметно взял электроприбор с витрины, спрятал его под куртку и покинул магазин, не оплатив товар. С заявлением о пропаже в полицию обратился сотрудник торговой точки. Сумма ущерба составила 5700 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ). На период предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рецидивисту грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Арзамасе в ДТП с каретой скорой помощи пострадали 4 человека.