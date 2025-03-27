Арзамасец с четырьмя судимостями снова попался на краже в магазине

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В Арзамасе Нижегородской области сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже электробритвы из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Мужчина оказался ранее четырежды судимым — в том числе за аналогичные преступления, а также незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.
По данным следствия, находясь в торговом зале, мужчина незаметно взял электроприбор с витрины, спрятал его под куртку и покинул магазин, не оплатив товар. С заявлением о пропаже в полицию обратился сотрудник торговой точки. Сумма ущерба составила 5700 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч.1 ст. 158 УК РФ). На период предварительного расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Рецидивисту грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, в Арзамасе в ДТП с каретой скорой помощи пострадали 4 человека.
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