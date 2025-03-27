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Группу браконьеров во главе с экс-полицейским осудят в Нижегородской области

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Группу браконьеров во главе с экс-полицейским осудят в Нижегородской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Нижегородской области, обвиняемых в незаконной охоте на лосей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление квалифицировано по части 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства и с причинением особо крупного ущерба.

По версии следствия, в октябре 2024 года пятеро мужчин, среди которых был бывший сотрудник полиции, без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, с использованием транспортного средства, незаконно убили двух лосей.

В ходе осмотра места происшествия вблизи села Паново-Осаново Гагинского района следователь обнаружил останки животных. Ущерб, причинённый окружающей среде и объектам животного мира, составил 160 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в суд.

Напомним, что в конце марта началась весенняя охота на медведя в Нижегородской области.

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Теги:
Гагинский район Охота Уголовное дело
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