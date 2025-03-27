Электросамокатчики в Нижнем Новгороде игнорируют новые запреты Общество

Фото: Кира Мишина

Несмотря на вступившие в силу ограничения, передвижение на электросамокатах в ряде районов Нижнего Новгорода продолжается без изменений. По данным НИА "Нижний Новгород", новые правила, начавшие действовать с 2 апреля, пока не исполняются на практике.

На Большой Покровской, площади Горького и других локациях, где передвижение на самокатах запрещено, были установлены специальные дорожные знаки, а также оборудованы зоны парковки для самокатов. Однако несмотря на принятые меры, любители средств индивидуальной мобильности продолжают рассекать по пешеходной Покровке, гастрономической Рождественской и другим центральным улицам, создавая угрозу для пешеходов.

Кроме того, на электросамокатах по-прежнему катаются вдвоем, что также недопустимо. Примечательно, что на одном из последних совещаний по самокатам в Нижнем Новгороде представители прокатных компаний заявляли о жестком контроле пользователей. Но пока что "двойные катания", в том числе, на запрещенных локациях, продолжаются.

Ранее сообщалось, что право вынести наказание нарушителю на электросамокате есть только у сотрудника полиции.