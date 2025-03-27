Полиция опровергла слухи о наркотиках в крови кстовской школьницы Общество

Информация о наличии наркотических веществ в организме 14-летней школьницы из Кстова, поступившей в больницу после возвращения из детского санатория, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что девочка потеряла сознание по дороге домой из санатория. Она была доставлена в медицинское учреждение с признаками интоксикации.

После проведения необходимых исследований специалисты не обнаружили в организме подростка следов психотропных или запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.