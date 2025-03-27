По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2025 18:39  [109] Новая мошенническая схема с приглашением в массовку зафиксирована в России
03 апреля 2025 18:30  [121] Полиция опровергла слухи о наркотиках в крови кстовской школьницы
03 апреля 2025 17:42  [107] Дефицит препаратов от рассеянного склероза зафиксирован в некоторых регионах РФ
03 апреля 2025 17:35  [134] Нижегородские школы отремонтируют по проектам студентов ННГАСУ
03 апреля 2025 17:20  [142] Электросамокатчики в Нижнем Новгороде игнорируют новые запреты
03 апреля 2025 17:15  [130] Вирусолог Аграновский оценил высказывание главы ВОЗ о вероятной пандемии
03 апреля 2025 17:08  [127] Обзор промышленных насосов: виды, характеристики и критерии выбора
03 апреля 2025 16:32  [189] Общественники возобновили проверки топлива на заправках Нижегородской области
03 апреля 2025 16:23  [149] Лаборатория нижегородского ГУАД проверяет материалы для дорожного ремонта
03 апреля 2025 15:57  [263] Прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове
Общество

Полиция опровергла слухи о наркотиках в крови кстовской школьницы

03 апреля 2025 18:30  [121] Общество

Информация о наличии наркотических веществ в организме 14-летней школьницы из Кстова, поступившей в больницу после возвращения из детского санатория, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МВД по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что девочка потеряла сознание по дороге домой из санатория. Она была доставлена в медицинское учреждение с признаками интоксикации.

После проведения необходимых исследований специалисты не обнаружили в организме подростка следов психотропных или запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово МВД
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2025 10:13  [446] Наркоманов стало меньше в Нижегородской области по итогам 2024 года
20 марта 2025 09:58  [607] Студенту из Судана грозит до 15 лет за сбыт наркотиков в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 11:49  [857] Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph