Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца

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Правоохранители обнаружили почти килограмм мефедрона в автомобиле нижегородца. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, предположительно, собирался сбыть наркотики в Астраханской области путем закладок. При досмотре машины было изъято более 990 граммов наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также мобильные телефоны и банковские карты, используемые для организации сбыта.
На неоднократно судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО.
Следствие продолжается для выяснения всех деталей противоправной деятельности и выявление возможных соучастников преступления. Фигуранту грозит до 19 лет лишения свободы.
Напомним, незаконный оборот наркотиков вырос на 35,7% за январь-февраль 2025 года.
Ранее сообщалось о задержании наркосбытчика в Нижегородской области.
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