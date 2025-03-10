Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 марта 2025 12:39  [107] Мошенники придумали новую схему угона Telegram-аккаунтов у ищущих работу россиян
18 марта 2025 11:59  [146] Отец избил тренера своего сына-футболиста в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 11:49  [128] Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца
18 марта 2025 10:50  [172] Нижегородцы “озолотили” мошенников на 49 млн рублей
18 марта 2025 09:19  [206] Спортивный журналист из Нижнего Новгорода пропал в Тюмени
17 марта 2025 20:35  [356] Экс-медсестру в Богородске будут судить за взятки
17 марта 2025 18:20  [329] Более 3,4 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за сутки
17 марта 2025 17:44  [344] Экс-сотрудники Ростехнадзора в Нижнем Новгороде получили срок за взятки
17 марта 2025 17:28  [322] Пострадавших во время поножовщины в нижегородской школе выписали из больницы
17 марта 2025 16:06  [318] Сотрудник "Магнита" на Автозаводе пострадал от рук неизвестного
Происшествия

Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца

18 марта 2025 11:49  [128] Происшествия

Фото: пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Правоохранители обнаружили почти килограмм мефедрона в автомобиле нижегородца. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, предположительно, собирался сбыть наркотики в Астраханской области путем закладок. При досмотре машины было изъято более 990 граммов наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также мобильные телефоны и банковские карты, используемые для организации сбыта.

На неоднократно судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО.

Следствие продолжается для выяснения всех деталей противоправной деятельности и выявление возможных соучастников преступления. Фигуранту грозит до 19 лет лишения свободы.

Напомним, незаконный оборот наркотиков вырос на 35,7% за январь-февраль 2025 года.

Ранее сообщалось о задержании наркосбытчика в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2025 10:26  [862] 2-летний ребенок отравился наркотиками в Нижнем Новгороде
08 февраля 2025 09:16  [736] Уголовное дело завели на нижегородку, которая сделала из сына наркоторговца
07 февраля 2025 16:04  [552] Подросток из Арзамаса пробовал передать наркотики в конфетах заключенному СИЗО
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph