Почти килограмм мефедрона нашли в машине нижегородца Происшествия

Фото: пресс-служба МВД России по Нижегородской области

Правоохранители обнаружили почти килограмм мефедрона в автомобиле нижегородца. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, который, предположительно, собирался сбыть наркотики в Астраханской области путем закладок. При досмотре машины было изъято более 990 граммов наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также мобильные телефоны и банковские карты, используемые для организации сбыта.

На неоднократно судимого нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд отправил его в СИЗО.

Следствие продолжается для выяснения всех деталей противоправной деятельности и выявление возможных соучастников преступления. Фигуранту грозит до 19 лет лишения свободы.

Напомним, незаконный оборот наркотиков вырос на 35,7% за январь-февраль 2025 года.

Ранее сообщалось о задержании наркосбытчика в Нижегородской области.