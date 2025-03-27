Минкульт готовится к строительству нового Дома культуры в Семенове Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

В городе Семенов Нижегородской области готовятся к возведению нового Дома культуры. Как рассказала в своем телеграм-канале министр культуры региона Наталья Суханова, проект предусматривает строительство одноэтажного здания площадью свыше 560 квадратных метров.

Внутреннее пространство будущего учреждения будет включать зрительный зал на 100 посадочных мест, специализированные классы для занятий вокалом, хореографией, игрой на гармони, а также помещения для кружковой деятельности. Кроме того, в здании разместятся гардеробная зона и административные кабинеты.

Особое внимание при проектировании было уделено профессиональной оснащенности. В Доме культуры предусмотрены гримерные, костюмерные, комнаты для хранения реквизита. Помещения для занятий вокалом оборудуют акустическими панелями, а сцену и хореографический класс покроют специальным сценическим линолеумом.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Новый культурный центр появится в активно развивающемся микрорайоне города, где за последние годы поселилось множество молодых семей.

Ожидается, что Дом культуры станет важным социальным объектом для более чем 3000 жителей района. Он будет соответствовать актуальным стандартам безопасности и оснащения, обеспечивая комфортные условия для творчества и досуга.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском округе открылся Дом культуры, построенный по нацпроекту "Культура".