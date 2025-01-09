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Культура и отдых

Центр культурного развития построят в Вознесенском за 337 млн рублей

27 января 2025 20:00  [46] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Администрация Вознесенского муниципального округа Нижегородской области объявила аукцион по выбору подрядчика для строительства центра культурного развития. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Двухэтажное здание культурного центра со зрительным залом на 300 мест будет построено около трассы Выкса - Вознесенское - Сатис. Здесь разместится центр народного творчества, детская школа искусств, районный дом культуры и отдел культуры Вознесенского района.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 337,5 млн рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета.

Итоги аукциона подведут 13 февраля.

Строительство центра культурного развития должно завершиться до 20 сентября 2026 года.

Напомним, строительство центра культурного развития в Кстове завершено на 40%.

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Теги:
Вознесенский район Строительство
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