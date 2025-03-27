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400 "квадратов" сухой травы и 4 строения загорелись в Арзамасском районе

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Фото: пресс-служба МЧС России

В одном из садоводческих товариществ Арзамаса Нижегородской области вспыхнул пожар 31 марта, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Огонь повредил четыре строения. Пожар также охватил прилегающую территорию площадью около 400 квадратных метров, выгорела сухая трава и кустарник.

К счастью, в результате происшествия пострадавших и жертв нет.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности виновных.

Ранее сообщалось, минлесхоз предупредил о начале пожароопасного сезона в лесах Нижегородской области с 4 апреля.

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Теги:
Арзамасский район МЧС Пожар
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