400 "квадратов" сухой травы и 4 строения загорелись в Арзамасском районе Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

В одном из садоводческих товариществ Арзамаса Нижегородской области вспыхнул пожар 31 марта, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Огонь повредил четыре строения. Пожар также охватил прилегающую территорию площадью около 400 квадратных метров, выгорела сухая трава и кустарник.

К счастью, в результате происшествия пострадавших и жертв нет.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности виновных.

Ранее сообщалось, минлесхоз предупредил о начале пожароопасного сезона в лесах Нижегородской области с 4 апреля.