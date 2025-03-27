50 гектаров сухой травы горят рядом с деревней в Кстовском округе

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Сухая трава вспыхнула около деревни Михальчиково в Кстовском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание площадью около 50 гектаров. В тушении задействованы 6 единиц техники и 25 специалистов.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним, в арзамасском СНТ в результате умышленного поджога сгорели 4 деревянных строения и выгорело 400 квадратных метров
Ранее сообщалось, более десяти случаев возгорания сухой травы зарегистрировано в разных районах Нижегородской области.
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