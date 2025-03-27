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Происшествия

15-летние девочка и мальчик пропали в Дзержинске

04 апреля 2025 10:26  [112] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Двух 15-летних подростков разыскивают в Дзержинске, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

По данным поисковиков, Ксюша Титова и Ваня Кожокарь ушли из школы 2 апреля. После этого они перестали выходить на связь.

Рост Ксюши составляет 160 см, она имеет среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщается, что девочка была одета в черную куртку, бирюзовый джемпер, черные джинсы и черные кроссовки.

Ваня ростом 180 см, у мальчика худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет черный бомбер, серый свитер, темные брюки и серые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростков, то звоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: +7-910-393-05-08 Мария (Мелисса).

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Теги:
Дети Поиск пропавшие
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