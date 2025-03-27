Нижегородская мэрия инициирует снос аварийного дома на улице Ильинской

В центре Нижнего Новгорода стартовала процедура изъятия аварийного жилого здания, расположенного на улице Ильинской, 98А, литера Б. Об этом говорится в постановлении мэрии от 28 марта.
Согласно документу, все квартиры в доме, а также земельный участок площадью 241 квадратный метр, перейдут в собственность муниципалитета. После завершения всех юридических процедур здание подлежит сносу.
Администрации Нижегородского района поручено направить копии постановления всем правообладателям изымаемой недвижимости. С каждым из них будет заключён проект договора, согласно которому собственникам выплатят денежную компенсацию.
Размер выплат определят на основании рыночной оценки жилья. За проведение оценки и организацию компенсаций отвечает департамент строительства и капитального ремонта.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) обязан направить постановление в региональное управление Роскадастра в установленные законом сроки. Кроме того, ведомство должно обеспечить государственную регистрацию права собственности города на участок.
Также предписано внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.
Ранее сообщалось, что дореволюционный дом планируют снести на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.
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