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Общество

Нижегородская мэрия инициирует снос аварийного дома на улице Ильинской

04 апреля 2025 11:55  [118] Общество

В центре Нижнего Новгорода стартовала процедура изъятия аварийного жилого здания, расположенного на улице Ильинской, 98А, литера Б. Об этом говорится в постановлении мэрии от 28 марта.

Согласно документу, все квартиры в доме, а также земельный участок площадью 241 квадратный метр, перейдут в собственность муниципалитета. После завершения всех юридических процедур здание подлежит сносу.

Администрации Нижегородского района поручено направить копии постановления всем правообладателям изымаемой недвижимости. С каждым из них будет заключён проект договора, согласно которому собственникам выплатят денежную компенсацию.

Размер выплат определят на основании рыночной оценки жилья. За проведение оценки и организацию компенсаций отвечает департамент строительства и капитального ремонта.

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) обязан направить постановление в региональное управление Роскадастра в установленные законом сроки. Кроме того, ведомство должно обеспечить государственную регистрацию права собственности города на участок.

Также предписано внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что дореволюционный дом планируют снести на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Ветхий фонд Нижегородский район Снос
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