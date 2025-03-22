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Общество

Еще два дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе Нижнего Новгорода

23 марта 2025 09:46  [76] Общество

Еще два деревянных дома довоенной постройки снесут в Сормовском районе. Объявления размещены на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация района.

Подрядчикам необходимо будет снести дома, расположенные по улице Достоевского, 11 и Коммуны, 38. Начальная цена контрактов 1,9 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что администрация Сормовского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса трех аварийных домов, в том числе, расположенного по адресу: Коммуны, 40. До этого искали подрядчика для разбора домов на улице Коммуны, 26 и 28. Все здания были построены в период с 1926 по 1929 годы.

Всего в 2025 году планируется снести более 20 аварийных домов. Мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список.

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Теги:
Ветхий фонд Снос Сормовский район
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