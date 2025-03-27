Арт-объекты с символикой нижегородских городов появились в Петербурге Культура и отдых

Фото: Сергей Петров

Три арт-объекта с символикой городов Нижегородской области установили в культурном пространстве Севкабель Порт Санкт-Петербурга.

Как рассказали в нижегородском АНО "Центр 800" серия "У нас всё по-настоящему" включает в себя работы по теме сохранения культурного наследия Нижегородской области.

Первый объект вдохновлён гербом Городца — одного из старейших населённых пунктов региона, известного своими традициями судостроения и народных промыслов.

Второй посвящён Арзамасу, который получил от Екатерины II неофициальное имя "гусиная столица" благодаря уникальной породе гусей, выведенной в этом городе.

Центральным элементом третьей работы стал красный олень с герба Нижнего Новгорода — города на слиянии Оки и Волги, насчитывающего более 800 лет истории.

Все объекты выполнены из рельефных керамических плиток, стилизованных под старинные изразцы.

Ранее сообщалось, что скульптуры на улице Рождественской в Нижнем Новгороде удалось оживить при помощи нейросети.

Напомним также, что арт-объект "Слух" восстановили в парке Моховые горы на Бору в Нижегородской области.