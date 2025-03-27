Арт-объекты с символикой нижегородских городов появились в Петербурге

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Три арт-объекта с символикой городов Нижегородской области установили в культурном пространстве Севкабель Порт Санкт-Петербурга.
Как рассказали в нижегородском АНО "Центр 800" серия "У нас всё по-настоящему" включает в себя работы по теме сохранения культурного наследия Нижегородской области.
Первый объект вдохновлён гербом Городца — одного из старейших населённых пунктов региона, известного своими традициями судостроения и народных промыслов.
Второй посвящён Арзамасу, который получил от Екатерины II неофициальное имя "гусиная столица" благодаря уникальной породе гусей, выведенной в этом городе.
Центральным элементом третьей работы стал красный олень с герба Нижнего Новгорода — города на слиянии Оки и Волги, насчитывающего более 800 лет истории.
Все объекты выполнены из рельефных керамических плиток, стилизованных под старинные изразцы.
Ранее сообщалось, что скульптуры на улице Рождественской в Нижнем Новгороде удалось оживить при помощи нейросети.
Напомним также, что арт-объект "Слух" восстановили в парке Моховые горы на Бору в Нижегородской области.
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