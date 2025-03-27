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Общество

Репетиции парада Победы начнутся в Нижнем Новгороде с 16 апреля

04 апреля 2025 12:46  [3] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 16 апреля 2025 года начнут временно ограничивать движение транспорта в связи с подготовкой и репетициями военного парада ко Дню Победы. Об этом говорится в постановлении № 3966, опубликованном на официальном сайте городской администрации.

Первый этап перекрытий связан с репетициями парада. В частности, 16, 18, 22, 23, 24 и 25 апреля с 09:00 до 14:00 будет закрыт для проезда участок набережной Гребного канала — от Казанского съезда до дома №112А в Слободе Печеры.

Основные ограничения в центре города запланированы на 29 апреля, а также 2, 5 и 7 мая. В указанные дни с полуночи до 14:00 будет перекрыто движение по площади Минина и Пожарского — от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской. Также будут недоступны для проезда улицы Ульянова, Варварская, Минина и Алексеевская на участке от площади Минина до улицы Пискунова.

Кроме того, ограничения затронут Георгиевский съезд, Верхневолжскую набережную, улицу Пожарского, Зеленский съезд, улицу Широкую, Нижневолжскую набережную (от улицы Широкой до Казанского съезда), а также набережную Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А в Слободе Печеры).

УМВД по Нижнему Новгороду поручено организовать отвод транспорта на альтернативные маршруты, контролировать дорожную ситуацию и при необходимости предотвращать заторы. Городским службам рекомендовано установить предупреждающие знаки и запретить парковку в местах проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что концепцию оформления улиц Нижнего Новгорода ко Дню Победы обсудили на совещании в мэрии.

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Теги:
МВД Парад Транспорт
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