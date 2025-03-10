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Культура и отдых

Русский музей фотографии готовит три выставочных проекта ко Дню Победы

18 марта 2025 11:19  [95] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Три выставочных проекта (12+) подготовят в Русском музее фотографии к 80-й годовщине Великой Победы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в музее.

Первая выставка называется "Дороги войны". Экспозиция будет привезена из РосФото и представляет собой фотолетопись, включающую снимки, сделанные военкорами на пути Красной армии по дорогам СССР и Европы. Фотографии показывают повседневную жизнь солдат: марш-броски, атаки, привалы и переправы. Акцент сделан на жизни военных людей без пафосного героизма. В числе авторов снимков – Е. Евзирихин, Б. Кудояров, И. Шагин, С. Лоскутов и другие военные корреспонденты.

Второй проект посвящен фронтовым письмам, которые поступили из государственных собраний и семейных архивов. Эти письма откроют более личную историю войны, а также покажут, как в те тяжелые времена поддерживали связь близкие люди.

Информация о третьем проекте пока не разглашается. Известно лишь, что все три выставки будут проходить с 30 апреля по 8 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, на праздничное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая потратят 9,5 млн рублей.

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Теги:
Выставка День Победы Фотографии
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