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Культура и отдых

9,5 млн рублей уйдет на оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России

06 марта 2025 16:49  [1] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

9,5 млн рублей уйдет на праздничное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Объявление разместил департамент экономразвития и инвестиций мэрии. Из общей суммы на декоративно-художественное оформление столицы Приволжья к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах потратят 6,63 млн рублей, Дня России - 2,91 млн рублей. 

Подрядчик должен будет установить, а затем убрать стационарные и мобильные флаговые конструкции, праздничные постеры.

Напомним, в этом году в День Победы перед нижегородцами выступит (0+) Сергей Безруков. 

 

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Теги:
Госзакупки День Победы Юбилеи и праздники
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