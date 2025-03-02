9,5 млн рублей уйдет на оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

9,5 млн рублей уйдет на праздничное оформление Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Объявление разместил департамент экономразвития и инвестиций мэрии. Из общей суммы на декоративно-художественное оформление столицы Приволжья к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах потратят 6,63 млн рублей, Дня России - 2,91 млн рублей.

Подрядчик должен будет установить, а затем убрать стационарные и мобильные флаговые конструкции, праздничные постеры.

Напомним, в этом году в День Победы перед нижегородцами выступит (0+) Сергей Безруков.