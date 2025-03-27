Половина новых кабин нижегородской канатки отправилась на Бор Общество

Фото: Ирина Пономарева

На канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором стартовала транспортировка первой партии новых кабинок.

Как сообщил нижегородский минтранс, 3 апреля началась доставка 28 из 56 современных кабин на станцию "Бор", где они пройдут финальную сборку, проверку оборудования и настройку всех систем.

Часть кабин уже самостоятельно переместилась по канатной линии до станции назначения. Аналогичная процедура ожидает и вторую половину партии, которая будет направлена со стороны Нижнего Новгорода.

После завершения транспортировки специалисты начнут регулировку кабин на трассе. Этот этап необходим для обеспечения бесперебойной и стабильной работы обновлённой системы.

За всеми процессами следят сотрудники компании "Нижегородские канатные дороги", контролируя как качество выполнения работ, так и соблюдение установленных сроков.

После ввода в эксплуатацию всех 56 кабин пропускная способность канатной дороги увеличится в два раза. Это позволит значительно сократить время в пути и сделает транспортное сообщение между городами более удобным и доступным для пассажиров. Шесть кабин дополнительно адаптированы для перевозки велосипедов и удобства маломобильных граждан.

Напомним, на время приостановки работы канатной дороги увеличено количество автобусов и пригородных поездов.