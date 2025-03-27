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Общество

Канатную дорогу Нижний Новгород – Бор закрыли на ремонт до 30 апреля

01 апреля 2025 09:15  [118] Общество
Канатную дорогу Нижний Новгород – Бор закрыли на ремонт до 30 апреля

Фото: Ирина Пономарева

С 1 апреля канатная дорога Нижний Новгород – Бор официально прекратила работу на период технического обслуживания и модернизации. Переправа будет закрыта до 30 апреля включительно. За это время специалисты проведут замену кабин и увеличат их количество в два раза.

Напомним, что на время приостановки движения усилено транспортное сообщение между двумя городами. АО "ВВППК" добавило два дополнительных электропоезда в вечерние часы по маршруту Нижний Новгород – Моховые Горы. В общей сложности теперь на этом направлении курсируют 24 пары пригородных поездов.

Из Нижнего Новгорода в Моховые Горы ежедневно отправляются 10 поездов (в 07:59, 08:23, 12:12, 14:35, 15:22, 16:47, 17:35, 18:39, 19:30 и 20:30). В обратном направлении, по рабочим дням, курсируют 14 поездов, из которых 12 ходят ежедневно. При необходимости перевозчик готов увеличить составы, что позволит перевозить до 700 пассажиров за рейс.

Дополнительные меры приняты и на автобусных маршрутах. Для усиления направления Нижний Новгород – Бор два автобуса большого класса переданы в АО "Борское ПАП" для работы на маршруте № 245. Также обеспечен полный выпуск транспорта на маршрутах Т-303 и 235.

Кроме того, во второй половине апреля, в зависимости от паводковой обстановки, может быть рассмотрена возможность досрочного запуска речных судов на линии Нижний Новгород – Бор.

Завершить все работы планируется к майским праздникам.

Ранее сообщалось, что борчанам продлят проездные на канатку в связи с закрытием переправы для замены кабинок. 

Кстати, с 30 марта частично перекрыта площадь Лядова. Там ведется замена трамвайных путей. А с 1 апреля из-за ремонта инженерных сетей обещают перекрыть дорогу на Малой Покровской улице. 

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Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт Ремонт
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