А-86 в Нижнем Новгороде изменит маршрут для удобства гостей Общество

С 11 апреля в Нижнем Новгороде вступят в силу изменения в маршруте автобуса А-86.

Как рассказали в нижегородском минтрансе, новая схема движения призвана сократить время в пути между автовокзалом Щербинки и Сормовским, Московским и Ленинским районами.

Теперь автобус будет следовать по проспекту Ленина, минуя Молитовку. Далее маршрут пройдет по улице Ярошенко, мимо зоопарка "Лимпопо", и выйдет на проспект Кораблестроителей до конечной остановки у ЗКПД-4.

По словам замминистра транспорта Нижегородской области, обновлённая трасса обеспечивает прямое транспортное сообщение с одним из главных туристических объектов города — зоопарком "Лимпопо". Это особенно удобно для гостей, прибывающих на автовокзал, которые теперь смогут быстрее добраться до зоопарка без пересадок.

Для повышения комфорта и вместимости пассажиров маршрут А-86 будет переведён на обслуживание автобусами большого класса. Это позволит улучшить условия поездки и сделать транспорт более доступным для жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что нижегородцы высказали нарекания на работу маршрута А-86.