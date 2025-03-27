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Общество

А-86 в Нижнем Новгороде изменит маршрут для удобства гостей

04 апреля 2025 15:46  [1] Общество

С 11 апреля в Нижнем Новгороде вступят в силу изменения в маршруте автобуса А-86.

Как рассказали в нижегородском минтрансе, новая схема движения призвана сократить время в пути между автовокзалом Щербинки и Сормовским, Московским и Ленинским районами.

Теперь автобус будет следовать по проспекту Ленина, минуя Молитовку. Далее маршрут пройдет по улице Ярошенко, мимо зоопарка "Лимпопо", и выйдет на проспект Кораблестроителей до конечной остановки у ЗКПД-4.

По словам замминистра транспорта Нижегородской области, обновлённая трасса обеспечивает прямое транспортное сообщение с одним из главных туристических объектов города — зоопарком "Лимпопо". Это особенно удобно для гостей, прибывающих на автовокзал, которые теперь смогут быстрее добраться до зоопарка без пересадок.

Для повышения комфорта и вместимости пассажиров маршрут А-86 будет переведён на обслуживание автобусами большого класса. Это позволит улучшить условия поездки и сделать транспорт более доступным для жителей и гостей города.

Ранее сообщалось, что нижегородцы высказали нарекания на работу маршрута А-86.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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